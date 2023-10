Tassi, l'Fmi: per l'Europa non è ancora il momento di tagliarli

Gli attuali tassi d'interesse in Europa vanno mantenuti rimandando i tagli.

A indicarlo è l'Fmi, secondo cui questa è la strada per domare definitivamente l'inflazione dato che, in generale, nella lotta alla crescita dei prezzi "è meglio sbagliare a fare un poco di più che fare meno". Secondo il direttore del dipartimento Europa del Fondo Monetario internazionale, Alfred Kammer, "il tempo per tagli dei tassi alla fine arriverà. In quel caso è meglio che tali tagli non comportino marce indietro. Quel momento non è ora. L'urgenza richiede anche pazienza".