"Noi lavoriamo per la crescita, ma dobbiamo anche sperare che la Bce tagli ancora i tassi: ci vuole coraggio". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale ciò "permetterebbe anche di lavorare per ridurre il costo del debito pubblico, perché paghiamo interessi altissimi e spendiamo più di interessi che per la sanità". Secondo Tajani "un taglio dei tassi certamente aiuterebbe in questa direzione".