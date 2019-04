Tajani: "Italia in recessione, governo si nasconde e non fa nulla"

Duro attacco del presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, all'esecutivo e al suo presunto immobilismo di fronte alla situazione economica del Paese. "L'Italia è in recessione. Il governo fa finta che non accada nulla e come gli struzzi mette la testa sotto la sabbia", ha detto prima di un incontro con Confindustria in vista delle Europee. "C'è molto da fare e il governo non sta facendo nulla", ha ribadito Tajani.