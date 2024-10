Tajani ribadisce: "Forza Italia contraria alla tassa sugli extraprofitti"

Finché Forza Italia sarà al governo, "continueremo a essere contrari a qualsiasi tassa, anche alla tassa sugli extraprofitti". Lo ha dichiarato il vicepremier e leader del partito Antonio Tajani. "Il concetto di extraprofitto è incomprensibile. Cosa vuol dire? Che è un profitto illegale? Allora si chiama la guardia di finanza. Ma se qualcuno guadagna molto pagherà le tasse in base al sistema fiscale che abbiamo", ha affermato il ministro degli Esteri per poi aggiungere: "Decidere cosa è extra e cosa non è extra forse è da cultura sovietica. Oltretutto è dannoso e si scoraggiano i mercati, non possiamo mettere paura agli italiani che vogliono investire, e a chi vuole investire in Italia", ha aggiunto.