Nuovo taglio dei tassi da parte della Bce, gli effetti sulle rate di mutui variabili e prestiti

"Le banche in questa fase di mercato stanno offrendo tassi surroga fissi davvero interessati e questo rappresenta un'opportunità non solo per chi ha un mutuo variabile e vuole passare al fisso, abbattendo così la rata e bloccandola per il resto del piano di ammortamento, ma anche per chi ha già in essere un finanziamento fisso sottoscritto a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle attuali", spiegano gli esperti di Facile.it.