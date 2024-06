Quella del taglio del cuneo fiscale "tra tutte le misure di cui si discute è un must". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "E' un impegno assolutamente inderogabile, la prima cosa che dobbiamo assicurare e la confermeremo", ha detto. Secondo Giorgetti, non sarà necessario andare in deficit per applicare il taglio: "I deficit sono quelli che abbiamo indicato nel nostro percorso, nella Nadef e nel Def, e che intendiamo assolutamente rispettare".