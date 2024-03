Swisscom acquista Vodafone Italia per 8 miliardi di euro

Swisscom ha stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro.

L'obiettivo della società svizzera è integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia. "Dalla transazione nascerà un operatore con asset convergenti e le dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza nel Paese", si legge in una nota. Il closing dell'operazione" non richiederà il voto degli azionisti Swisscom" e sarà formalizzata nel primo trimestre del 2025.