Superindice Ocse conferma flessione crescita: Italia inclusa

Il superindice dell'Ocse, concepito per anticipare di 6-9 mesi le tendenze economiche future, continua ad indicare un "rallentamento della crescita" in gran parte delle grandi economie mondiali, Italia inclusa.

In particolare, si legge in una nota diffusa dall'organismo internazionale con sede a Parigi, gli Indicatori Economici Avanzati (Ica) dell'Ocse "continuano a segnalare un rallentamento della crescita negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, come anche nella zona euro, in particolare, in Germania, in Francia e in Italia".