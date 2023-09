Superbonus, allo studio una proroga del 110% per i condomini

Per il superbonus potrebbe arrivare una proroga.

L'ipotesi, allo studio del ministero dell'Economia, è quello di prorogare il 110% oltre il 2023 per i condomini che non completeranno i lavori entro l'anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60% o con una percentuale comunque avanzata. Per le villette invece non sarebbe allo studio un'ulteriore proroga, oltre a quella prevista dal dl Asset che sposta il termine di conclusione dei lavori dal 30 settembre al 31 dicembre.