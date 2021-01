Studio Previti, contenzioso più forte con l'ingresso di Sara De Nova

Sara De Nova , avvocato cassazionista con una significativa esperienza nel contenzioso civile, entra in Studio Previti Associazione professionale con la qualifica di Senior Associate . De Nova ha una forte specializzazione nel diritto delle obbligazioni, dei contratti, delle successioni; con il suo ingresso rafforza il settore del litigation in diversi settori del diritto civile, integrandosi con le competenze costruite negli anni da Alessandro La Rosa nel diritto IP.

La formazione - Laureatasi cum laude all'Università degli Studi di Milano con tesi in Diritto commerciale, ha svolto la pratica nello studio Pedersoli, trascorrendo un semestre presso uno studio legale di Colonia per l'approfondimento del tema della sua tesi di laurea, per poi entrare, una volta diventata avvocato nel 1999, nello studio del professor Giorgio De Nova, che ha affiancato per due decenni nell'attività di Studio.

La soddisfazione di Stefano Previti - "Ho avuto diverse occasioni in passato di lavorare con Sara in importanti vertenze, apprezzandone la competenza, la passione e la lucidità con le quali affronta ogni fase della gestione di un contenzioso. Il suo ingresso permette un'ulteriore crescita dello Studio, andando a rafforzare un settore sempre più importante nel quale prevediamo una significativa crescita della domanda di assistenza da parte dei nostri clienti", ha commentato Stefano Previti, managing partner dello Studio.

"Entro con entusiasmo in questa mia nuova fase professionale, lieta di mettere a disposizione dello Studio Previti la mia passione, esperienza e professionalità e di affrontare nuove sfide", ha sottolineato Sara De Nova.