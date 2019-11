Studio Cerved 2019: per le Pmi la ripresa si è fermata

Redditività in calo e fatturato in stallo: la ripresa si è fermata, ma le piccole e medie imprese italiane restano solide. Lo afferma il Rapporto Cerved PMI 2019, presentato a Osservitalia in collaborazione con Borsa italiana.

Secondo lo studio, il fatturato delle Pmi è in aumento in termini nominali (+4,1%, l'anno precedente era +4,4%) ma nella sostanza è fermo ai livelli del 2017, con il valore aggiunto salito (+4,1%) a ritmi più ridotti dei costi del lavoro (+5,6%), con effetti negativi sulla produttività e sui margini, Peggiorati di nuovo tempi e ritardi nei pagamenti.

"Nonostante la congiuntura negativa, il sistema oggi è piu' robusto sotto il profilo finanziario: le oltre 100mila Pmi che classifichiamo come sicure o solvibili - spiega Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved - potrebbero finanziare investimenti per 133 miliardi e risorse aggiuntive arriverebbero da un più adeguato utilizzo delle nuove tecnologie, come le piattaforme Fintech per la cessione del credito".