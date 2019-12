Stretta Imu sulle seconde case, Gualtieri: "Daremo parere negativo"

Il rinvio a luglio di alcune misure in Manovra dipende "dalle risorse", e non è "assolutamente" un segnale di una crisi di governo a gennaio. A chiarirlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che spiega come "abbiamo deciso di rivedere" la plastic tax che ora "si applica solo alla parte non riciclata e inoltre viene posticipata". Sull'emendamento che prevede una stretta sulle seconde case per l'Imu, poi, "penso che daremo parere negativo".