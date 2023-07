Stop a Reddito di cittadinanza, Cgil: "Buco nelle procedure, centinaia di migliaia senza sostegni"

Con lo stop al Reddito di cittadinanza, "centinaia di migliaia di persone dai prossimi giorni si ritroveranno senza sostegni".

E' l'allarme lanciato da Daniela Barbaresi, responsabile delle politiche sociali e sanità della Cgil. "Il governo - spiega - sta scaricando l'onere sui Comuni, ma i Comuni non ce la fanno, non hanno risorse e non hanno personale" per permettere ai servizi sociali di prendere in carico le persone e di comunicare la presa in carico all'Inps. In più, "mancano le procedure, mancano le circolari, manca l'attivazione del supporto alla formazione, che non partirà prima di settembre".