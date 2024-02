Stellantis, Ugl: auspichiamo tavolo con governo per rilancio settore

"L'automotive è un settore strategico dell'industria italiana.

È necessario, pertanto, un atteggiamento responsabile da parte di Stellantis che invitiamo a investire in tutti gli stabilimenti italiani". Lo ha affermato Paolo Capone, Segretario Generale Ugl, commentando le parole dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares. "Allo stesso tempo, l'Ugl auspica la convocazione di un tavolo fra il Governo e le parti sociali per il rilancio del settore in Italia", ha aggiunto.