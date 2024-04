Stellantis, Tavares: "Non andremo via dall'Italia, sono solo fake news"

L'a.d.

di Stellantis, Carlo Tavares, smentisce seccamente le voci riguardanti un allontanamento della società dall'Italia. "Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Non abbiamo alcuna intenzione di andarcene, stiamo investendo pesantemente, abbiamo progetti, idee la capacità per tenere fede ai nostri impegni. Le fake news aprono la finestra per fare entrare i cinesi, ma noi abbiamo intenzione di rafforzare la nostra leadership nel Paese". Il dirigente poi afferma: "Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi, se qualcuno li vuole introdurre sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese".