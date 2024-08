Stellantis: "Nessun ricatto ai lavoratori per trasferirli in Polonia"

In risposta a quanto pubblicato da alcuni media, Stellantis precisa che "è una vera e propria fake news che i lavoratori siano 'vittime' di un ipotetico, addirittura 'violento', ricatto al fine di trasferirli a lavorare in Polonia. Al contrario, si tratta di una proposta su base volontaria a una decina di colleghi della logistica, per una trasferta temporanea di massimo due settimane, adeguatamente remunerata". È quanto rende noto un portavoce dell'azienda, che aggiunge: "Si tratta peraltro di una prassi consolidata per il gruppo in tutti gli stabilimenti a livello globale".