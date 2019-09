Prosecco, Conegliano Valdobbiadene: via il nome dalle etichette del prodotto delle nostre zone

Prosecco o Valdobbiadene? Se non si tratta dello stesso vino e anche le etichette dovrebbero mostrare la differenza. A sostenerlo è la Confraternita di Valdobbiadene per la tutela della Docg, la zona di produzione storica. Secondo il presidente Loris Dall’Acqua, sulle bottiglie del loro vino non dovrebbe più comparire il nome Prosecco, sostituito invece da quello del territorio d’origine. Sembra essere l’inizio di una vera e propria battaglia commerciale.