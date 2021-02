Il maestro pasticciere Fiasconaro nominato accademico dei Georgofili

Nicola Fiasconaro, maestro pasticciere della pluripremiata azienda dolciaria di Castelbuono ( Palermo ), ha conseguito il titolo di accademico assegnato dall' Accademia dei Georgofili . Un riconoscimento che arriva da una istituzione storica riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno in favore dello sviluppo delle attività tecnico-economiche e della crescita sociale.

Un premio a una delle eccellenze della Sicilia e del nostro Paese. Il prestigioso titolo è stato conferito per la costante attività di ricerca e sperimentazione rivolta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Territorio Madonita, conciliando tradizione e innovazione. Lo stesso approccio che caratterizza da sempre l'applicazione del disciplinare per la produzione di lievitati da ricorrenza firmati Fiasconaro, come panettoni e colombe, simbolo in tutto il mondo del Made in Italy di qualità.

Il maestro Fiasconaro darà, inoltre, un importante contributo agli eventi tematici periodici e ai seminari dell'Accademia, che ha al suo attivo oltre mille membri. "Questo importante riconoscimento - ha dichiarato Nicola Fiasconaro - premia l'impegno della nostra azienda per la promozione della filiera locale e delle sue risorse attraverso attività di studio e ricerca. Una nomina che va a tutta la mia famiglia, e ancor più a mio padre Mario Fiasconaro che ha saputo trasmettere, a me e ai miei fratelli Fausto e Martino, i veri valori dell'agricoltura, da sempre considerata settore primario, non solo per la priorità temporale delle sue attività produttive, ma anche perché ha costituito e costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento alimentare".