Coronavirus, Iliad in aiuto dell'Italia: paga in anticipo i suoi fornitori

Anche i grandi gruppi scendono in campo per aiutare l'economia italiana ad affrontare l'emergenza causata dal coronavirus. Iliad Italia, quarto operatore nella telefonia mobile, ha deciso di portare un aiuto concreto alle pmi. L'operatore mobile lancia quindi un'azione a favore delle piccole e medie imprese presenti tra i suoi fornitori; saranno pagati in anticipo rispetto alle normali scadenze di fatture e tutto ciò senza nessuno sconto. Una boccata di ossigeno per tutte quelle aziende che rischiano di soccombere in questo periodo di crisi.