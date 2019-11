Allianz: operera' in Cina con una holding a capitale interamente straniero

Allianz ha ricevuto il via libera dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission per iniziare a operare in Cina con una holding a capitale interamente straniero, diventando cosi' la prima compagnia assicurativa al mondo a raggiungere un traguardo simile. Architetto dell'operazione e' stato Sergio Balbinot, membro del board di Allianz, responsabile per i mercati di Sud e Ovest Europa (compresa l'Italia) e nominato appunto presidente di Allianz China Insurance Holding Company Limited in virtù della sua lunga esperienza e conoscenza di quel mercato.