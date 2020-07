Sorpasso su Tesla: è Renault Zoe l'elettrica più venduta in Europa

Renault sorpassa Tesla nella vendita di auto elettriche in Europa. Dopo mesi ad incassare colpi dall'azienda di Elon Musk, una casa automobilistica “tradizionale” si prende una piccola rivincita superando, nei primi sei mesi del 2020, proprio la Tesla per numero di auto elettriche vendute in Europa.

USCITA NEL 2013

Già presente sul mercato dal 2013, l'utilitaria Renault Zoe è riuscita nell'impresa di superare Tesla vendendo in Europa 38mila vetture solo nei primi sei mesi dell'anno in corso. Dietro Zoe si piazzano Tesla, con la Model 3, Volkswagen Golf e Nissan Leaf.

INCENTIVI IN FRANCIA E GERMANIA

Al netto delle migliorie tecniche che nel corso degli anni hanno caratterizzato l'evoluzione della vettura, a determinare il successo della Renault Zoe è stato sicuramente il prezzo. Innanzitutto quello di partenza inferiore al modello base della Tesla Model 3: 32mila euro contro 50mila. Inoltre, nei due mercati europei più grandi – Francia e Germania – i governi hanno messo in campo incentivi molto consistenti per l'acquisto di auto elettriche e ciò ha consentito di abbattere ulteriormente il costo, già non elevato per il segmento, della Zoe.

SECONDA NEL 2019

A fine anno bisognerà fare i conti totali sulle auto vendute, ma il risultato della casa francese è già molto rilevante. Nel 2019 (secondo i dati riportati da Statista) la Renault Zoe aveva venduto in totale 43mila auto, meno della metà – in Europa – della Tesla Model 3, prima con 95mila. A completare la classifica 2019 sono state Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan Leaf, Volkswage e-Golf, Hyunday Kona EV, Audi e-tron.

Contenuto a cura di Financialounge.com