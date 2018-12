SoftBank,debutto fiacco per il colosso delle tlc alla Borsa di Tokyo

Debutto debole alla Borsa di Tokyo per la divisione di telefonia mobile di SoftBank, in quella che è la maggior Ipo di sempre in Giappone. Dopo l'apertura si è assestato a 1.463 yen per azione, il 2,5% inferiore al prezzo di collocamento di 1.500 yen. La capitalizzazione di mercato si assesta a 7.000 miliardi di yen, l'equivalente di 54,7 miliardi di euro. SoftBank è il terzo operatore telefonico del Giappone dopo Ntt Docomo e Kddi.