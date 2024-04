Sigarette, nuovi aumenti: ecco i prezzi a confronto

Tgcom24

Ecco i prezzi aumentati:

MS CLASSIC cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

MS BIONDE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,70 euro

LIDO BLU astuccio da 20 pezzi 6,00 euro

MS BIONDE cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

MS BIONDE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

ROTHMANS SPECIAL BLUE KS astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

DUNHILL CLUB astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

DUNHILL GOLD astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

VOGUE LILAS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

LUCKY STRIKE ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

KENT SURROUND astuccio da 20 pezzi 6,50 euro

LUCKY STRIKE ORIGINAL cartoccio da 20 pezzi 5,20 euro

VOGUE CLASSIQUE LONG BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

DUNHILL INTERNATIONAL astuccio da 20 pezzi 7,00 euro

VOGUE BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

ESPORTAZIONE cartoccio da 20 pezzi 6,00 euro

MS NAZIONALI cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

DUNHILL CLUB BIANCA astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

DUNHILL RED astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

DUNHILL BLUE astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

MS CHIARE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,70 euro

MS CHIARE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MS ROSSE cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

MS BIANCHE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

LUCKY STRIKE AMBER astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

VOGUE CLASSIQUE LONG LILAS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

KENT BLUE astuccio da 20 pezzi 6,50 euro

MS ROSSE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

ROTHMANS OF LONDON BLUE 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS OF LONDON SILVER 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS ESSENCE RED 100'S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON BLUE 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON SILVER 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS ESSENCE RED cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS ESSENCE BLUE KING SIZE cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES BLUE astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES SILVER astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON WHITE 20'S astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS ESSENCE SILVER KING SIZE cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

LUCKY STRIKE SILVER BAY astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

ROTHMANS OF LONDON WHITE 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

LUCKY STRIKE DEMI astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

LUCKY STRIKE ECLIPSE astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES WHITE astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

LUCKY STRIKE ORIGINAL 100'S astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

ROTHMANS ESSENCE BLUE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro