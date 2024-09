Sentenza Bce/Mediolanum, la presidente di Fininvest Marina Berlusconi: "Oggi è il giorno della vittoria"

La Corte di giustizia è pervenuta alla statuizione di annullamento ritenendo che l’insieme del provvedimento della Banca d’Italia del 2014 (che aveva ordinato la vendita della partecipazione qualificata in Mediolanum) e della sentenza del Consiglio di Stato del 2016 (che tale provvedimento ha annullato), non avesse determinato l’acquisto di una nuova partecipazione e che dunque non fosse necessaria una nuova autorizzazione. In ordine a tale conclusione, la Corte ha ritenuto non rilevante per il diritto europeo la fusione per incorporazione inversa di Mediolanum in Banca Mediolanum del 2015, che ha avuto come unico effetto il passaggio da una partecipazione indiretta a una partecipazione diretta in Banca Mediolanum.