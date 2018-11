Scuola, pubblicato in Gazzetta ufficiale bando per nuovi docenti

Il bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo rende noto il Miur. Il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell'infanzia e primaria porterà alla formazione di graduatorie di merito straordinarie su base regionale. I candidati potranno presentare la domanda fino al 12 dicembre 2018.