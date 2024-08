Scudo anti-sanzioni al via dall'1 settembre, multe più leggere: come funziona

Si tratta di una delle novità previste dal decreto legislativo dlgs 87/2024 attuativo della delega fiscale (legge 111/2023) sui principi e criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. Lo scudo anti-sanzioni prevede la depenalizzazione, e quindi multe più leggere, per le violazioni che i contribuenti fanno a causa di interpretazioni che si discostano da quelle ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Il Fisco, infatti, pubblica periodicamente circolari, pareri e interpelli contenenti precisazioni su tasse, imposte, dichiarazioni dei redditi e le interpretazioni da dare alle norme che man mano vengono emanate. Queste interpretazioni, però, non hanno forza di legge e in teoria non dovrebbero essere vincolanti. Le violazioni contestate, dunque, sarebbero solo teoriche e non indicano necessariamente comportamenti fiscali errati.