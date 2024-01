Sanità, negli ospedali vecchia oltre la metà di macchinari per tac, ecografie e risonanze | Ma la scadenza per la sostituzione slitta di due anni

Gli ospedali italiani dovranno attendere fino al giugno del 2026 per vedere ammodernato il loro parco macchine, vecchio e superato per oltre metà.

Il maxi piano di ammodernamento tecnologico per sostituire oltre 3.100 grandi apparecchi, infatti, è stato rinviato di due anni a causa della revisione del Pnnr, richiesta dall'Italia e approvata da Bruxelles. L'investimento da 1,2 miliardi servirà a dotare le strutture di nuove tecnologie diagnostiche come macchinari per tac e risonanze magnetiche di ultima generazione, acceleratori lineari o ecografici digitali. Ma, nell'attesa, il ritardo, inevitabilmente, impatterà su molti pazienti, come spiega Il Sole 24 Ore, che evidenzia il rischio di "diagnosi meno accurate e precise, più esposizioni alle radiazioni e minore velocità di esecuzione di esami oltre a referti non informatizzati".