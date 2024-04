Porte aperte per il Salone del Risparmio 2024

Il ministro Giorgetti apre il 14esimo Salone del Risparmio

A dare ufficialmente il via ai lavori è stato l’intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il quale ha ribadito il ruolo centrale dell’industria per il supporto allo sviluppo dell’Italia. "Con un patrimonio gestito che supera a 2.300 miliardi di euro, l’industria italiana del risparmio gestito ha il bagaglio di esperienza necessario ad affrontare un contesto mutevole come quello attuale e trasformare le sfide future del Paese in opportunità".