S&P: "Per l'Italia incertezze ma opportunità per riavviare crescita"

ap-lapresse

Standard and Poor's, secondo cui il Pil italiano non tornerà ai livelli del 2019 sino al 2023, ritiene che l'Italia abbia "una opportunità di riprendere la crescita economica e invertire il deterioramento dei risultati di bilancio". E' quanto si legge in una nota dell'agenzia che annuncia la conferma del rating, migliorando però la prospettiva sul merito di credito a "stabile" da "negativa".