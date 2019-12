Russia e Ucraina firmano accordo per il transito di gas verso l'Ue

La Russia e l'Ucraina hanno siglato un accordo quinquennale per il passaggio del gas russo verso l'Europa. La firma pone fine a mesi di difficili colloqui, con la scadenza dell'attuale accordo fissata per il 31 dicembre. L'intesa sul gas "crea un'atmosfera positiva per risolvere altri problemi bilaterali", ha affermato il Cremlino in una nota. Circa il 18% del consumo annuale di gas naturale dell'Ue proviene dalla Russia attraverso l'Ucraina.