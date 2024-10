Rixi: "Accise diesel aumenteranno di un centesimo l'anno e non toccherà autotrasporto"

Un centesimo all'anno in più per cinque anni: è l'aumento previsto per l'accise sul diesel che il governo si appresta a modificare nella prossima legge di bilancio. A spiegarlo, in una intervista al Sole 24 Ore, è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi: "La scelta del governo è di trovare una via mediana, cioè di diminuire il costo della benzina e di aumentare il costo del gasolio, quindi un'operazione diciamo così a zero che vorrà dire un centesimo al litro all'anno per cinque anni in aumento o in diminuzione". Le intenzioni del governo per il settore auto nella prossima legge di Bilancio escludono però l'autotrasporto, i camion non saranno coinvolti nell'aumento dell'accise.