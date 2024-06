Dopo la ripresa a V di Wall Street è in arrivo quella dell’economia

Con la fase 2 della pandemia tra Cina e Usa è ancora guerra fredda

BIDEN AVANTI NEI SONDAGGI, MA IN ECONOMIA TRUMP LO BATTE ANCORA

Ovviamente, in termini assoluti alla vigilia del voto l’economia Usa non sarebbe ancora in piena salute, magari con una disoccupazione ancora intorno al 10%. Ma per Trump potersi ‘vendere’ tra luglio e ottobre la creazione di milioni di posti di lavoro al mese sarebbe un bel tema elettorale da cavalcare. Anche perché, se è vero che il probabile sfidante democratico Joe Biden è avanti nei sondaggi rispetto a Trump, per quanto riguarda esclusivamente la gestione dell’economia il giudizio resta a favore del presidente in carica. E questo preoccupa non poco il fronte Dem: se Trump continua a battere Biden in economia nel mezzo di una crisi drammatica, con i disoccupati che si contano a decine di milioni, figuriamoci cosa farebbe con numeri che un mese dopo l’altro registrano una ripresa a ‘V’! Oltretutto con Wall Street che corre.

BOTTOM LINE

Per l’investitore il messaggio è che il Toro ha ripreso il comando delle operazioni a Wall Street, mentre il resto del mondo resta indietro ma potrebbe tentare l’aggancio, a cominciare dall’Europa. Anche perché prima o poi la Borsa di New York dovrà tirare il fiato, magari tra un paio di mesi quando gli americani torneranno alla normalità delle vacanze estive. Ma a questo punto un arretramento di qualche punto percentuale dell’azionario non sarebbe un segnale di allarme, ma una bella opportunità per entrare in un mercato che sembra abbia ancora strada da fare.

