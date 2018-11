Rimini, l'Agenzia delle Entrate chiede agli stabilimenti balneari di pagare l'Imu sugli ombrelloni

In particolare, nel chiedere la corresponsione dell'Imu la sede riminese dell'Agenzia delle Entrate, calcola circa 10 metri quadrati a ombrellone, conteggiando 35 euro di Imu mentre i bagnini, seguendo le linee guida nazionali, con l'accatastamento delle spiagge hanno conteggiato le cabine e gli altri manufatti fissi. Che, non vengono spostati a fine stagione. "Abbiamo già fatto partire una cinquantina di ricorsi", osserva Vanni, "e se ne prevedono più di 500. C'è una interpretazione assurda della normativa da parte di un unico ufficio in tutta Italia: per questo, da un certo punto di vista, siamo tranquilli. Spetterà ai giudici decidere e visti i tempi della giustizia magari l'esito si saprà tra dieci anni, intanto andiamo avanti. Abbiamo informato anche l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e mi pare abbia capito bene la materia del contendere.



L'assessore vuole fare massima chiarezza. "Chiederò immediatamente un incontro alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per capire il perchè di questa riscossione", scrive in una nota, "sembra una situazione anomala e davvero strana che, almeno all'apparenza, non ha alcuna giustificazione visto, peraltro, che si paga solo a Rimini". D'altronde, aggiunge Corsini, "questa riscossione non va nella direzione intrapresa dalla Regione e dai territori, quella di investire nel turismo, comparto fondamentale per la crescita dell'economia regionale, in collaborazione con gli operatori privati. Basti pensare ai 20 milioni di euro che abbiamo deciso di stanziare proprio per la riqualificazione degli spazi urbani nelle città costiere e degli stessi stabilimenti balneari".