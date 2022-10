Riforma Pensioni, Landini: ridurre l'assegno non è percorribile

Sulle pensioni, secondo Maurizio Landini (segretario generale della Cgil), è "impercorribile" l'ipotesi di un taglio del 30% dell'assegno per poter accedere al pensionamento ancipato a 58-59 anni.

Secondo il leader sindacale, l'ipotesi attribuita alla presidente di FdI Giorgia Meloni di "mandare in pensione le persone riducendogli l'assegno non mi pare sia una grande strada percorribile". Per Landini, invece, "il tema è quello di affrontare la complessità del sistema pensionistico" e "combattere la precarietà per dare un futuro pensionistico a tutti i lavoratori".