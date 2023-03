Gli aumenti in busta paga per la riforma dell'Irpef

Scadenza confermata: la legge delega sulla riforma del Fisco arriverà in Consiglio dei ministri entro metà marzo. A ribadirlo è il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. “Penso di sì, siamo alle battute finali”, ha risposto Leo a chi chiedeva se la settimana prossima sarebbe stata quello buona per la riforma del Fisco.

TRE ALIQUOTE IRPEF

"Riusciremo entro metà marzo a portarla in Consiglio dei ministri, poi ci saranno i tempi parlamentari", ha promesso il viceministro Leo a margine di un convegno dell'Ordine dei commercialisti di Milano. L'intenzione del governo è quella di ridurre a tre le aliquote dell'Irpef, puntando a una revisione delle detrazioni e delle deduzioni fiscali.

“CI SONO LE CONDIZIONI”

“Penso che ci siano le condizioni per ridurre il numero delle aliquote: si può arrivare a un sistema a 3, ci stiamo lavorando con la Ragioneria”, ha commentato Leo. “Abbiamo circa 600 tax expenditure che cubano 156 miliardi. Là si può intervenire. Se si fa una revisione attenta si possono trovare le risorse per calibrare meglio le aliquote”, ha aggiunto il viceministro.

RIDURRE IL TAX GAP

Il Fisco può essere una leva per accelerare la ripresa. “I tempi sono maturi per una riforma strutturale che cambi un'impostazione del sistema tributario che ormai è datata”, ha spiegato il viceministro Leo. “La riforma è stata fatta negli anni '70, poi ci sono stati tutta una serie di interventi manutentivi. Quello che vogliamo fare adesso è riordinare tutto il sistema tributario”. Nell'intento di “cercare di ridurre il tax gap che c'è stato dagli anni 2000 ad oggi e che si è attestato tra i 75 e i 100 miliardi. Una cosa del genere - ha detto Leo - non è pensabile, bisogna ridurlo in una logica di collaborazione fisco-contribuente”.

SISTEMA COERENTE CON REGOLE UE

Per prima cosa il governo ha intenzione di rendere l'ordinamento “coerente con quelle che sono le regole dell'Unione europea e internazionali - ha proseguito Leo -, e poi intervenire sui singoli tributi l'Irpef, l'Ires, l'Iva ma anche gli altri tributi minori, alcuni dei quali si possono anche eliminare”. Sono allo studio dell'esecutivo due ipotesi per la riforma del Fisco, con entrambe che prevedono la riduzione a tre delle aliquote Irpef in base al reddito.

GLI SCAGLIONI IRPEF ATTUALI

Prima di ipotizzare come potrebbe cambiare l'Irpef, è bene fare un riepilogo su quelli che oggi sono i quattro scaglioni in vigore. Fino a 15mila euro di reddito attualmente si paga un'aliquota Irpef al 23%, che sale al 25% per redditi fino a 28mila euro. Scatta l'aliquota al 35% per redditi compresi tra 28mila euro e 50mila euro. Oltre questa soglia, infine, si applica un'aliquota del 43%.

PRIMA IPOTESI

Passiamo in rassegna la prima ipotesi. Si prevede di lasciare fermo a 15mila euro il primo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota del 23%, ma il secondo salirebbe a 50mila euro, rispetto agli attuali 28mila, con un aumento di tre punti dell'aliquota applicabile, che passerebbe dal 25% al 28% (ma nelle ultime ore circola anche l'ipotesi del 27%). Nessuna modifica, invece, per l'ultimo scaglione di reddito, che resterebbe al 43% per redditi oltre i 50mila euro.

SECONDA IPOTESI

La seconda ipotesi di riforma fiscale prevede sempre tre scaglioni Irpef, con tre aliquote, ma ridisegna sia il primo che il secondo scaglione. Il primo salirebbe a 28mila euro, con aliquota ferma al 23%, mentre il secondo si applicherebbe sempre fino a 50mila euro come nella prima ipotesi, ma l'aliquota verrebbe rivista al rialzo al 33%. Anche in questo caso, rimarrebbe al 43% l'aliquota sopra i 50mila euro.

CHI CI GUADAGNA

Facendo qualche simulazione emerge come la seconda ipotesi di riforma (quindi con aliquote al 23/33/43%) garantirebbe un risparmio fiscale per tutti, quindi con buste paga più ricche. Nella prima ipotesi, invece, un impiegato con un reddito di 25mila euro si troverebbe a pagare più tasse, per circa 300 euro all'anno. I redditi fino a circa 34mila euro, in questo caso, vedrebbero aumentare l'imposta lorda dovuta.

Contenuto a cura di Financialounge.com