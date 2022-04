Riforma del catasto, Federproprietà scrive ai deputati: "Questa patrimoniale occulta va bloccata"

"La nostra Associazione ancora una volta denuncia come la riforma del catasto nasconda la volontà di varare prima o poi una vera e propria patrimoniale e pone l'accento sull'incertezza che genera l'annunciato rinvio agli anni successivi dell'applicazione delle nuove aliquote.

Meglio le tasse subito che l'incertezza del futuro". Lo scrivono, in una lettera inviata a tutti i deputati, il presidente di Federproprietà Giovanni Bardanzellu e il responsabile del settore Finanze e Tesoro dell'associazione Riccardo Pedrizzi in merito alla riforma del catasto che tra qualche giorno approderà in aula, alla Camera, nell'ambito della legge delega sul fisco dopo il risicato via libera in Commissione Finanze e le obiezioni poste direttamente al premier Draghi da importanti forze della maggioranza e dell’opposizione.