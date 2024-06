L'inflazione nel Regno Unito ha raggiunto l'obiettivo del 2% a maggio. E' quanto emerge dai dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons). E' la prima volta che l'inflazione raggiunge l'obiettivo del 2 per cento stabilito dalla Banca d'Inghilterra nel luglio del 2021. Tali dati potrebbero dare una spinta al primo ministro Rishi Sunak che sta cercando di dare una svolta alla sua campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 luglio.