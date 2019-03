Reddito di cittadinanza, da oggi è possibile fare domanda

Reddito di cittadinanza, si parte: da oggi si possono presentare le domande alle Poste o ai Caf. Ma è rischio caos: le Regioni lo evocano per l'arrivo nei centri per l'impiego dei 4.500 navigator proposti dal ministro Di Maio, mentre Poste suggerisce agli utenti di presentarsi in ordine alfabetico agli sportelli per evitare l'affollamento del primo giorno.