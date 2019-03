Reddito cittadinanza, Tria: drastica caduta tasso povertà assoluta

Le politiche messe in campo dal governo con la legge di bilancio, a partire dal reddito di cittadinanza, "porteranno a una riduzione della diseguaglianza dei redditi e a una drastica caduta del tasso di povertà assoluta". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aggiungendo che "le risorse destinate al reddito di cittadinanza sarebbero sufficienti a eliminare la povertà assoluta e, se questo non avverrà, sarà per diverse ragioni".