Recovery, Carlo Bonomi: i partiti frenano sulle riforme

"E' l'ora della responsabilità, per tutti. Non possiamo permetterci, proprio adesso, di ricadere nei vecchi vizi dell'ideologia e della politica". E' l'appello lanciato a sindacati e governo dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a La Stampa. "La ripresa economica è robusta, è vero e le stime ci dicono che cresceremo oltre il 5%. Non possiamo però permetterci nè la quarta ondata nè altri lockdown".