Recessione, Bankitalia: "A pesare è l'incertezza sui conti"

"L'incertezza sulla politica di bilancio non si è dissipata". E' quanto afferma il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo cui "l'accordo con la Commissione è stato raggiunto per il 2019 ma per il 2020-21 restano da definire numerosi aspetti e, specialmente, il futuro delle cosiddette clausole di salvaguardia ". Visco chiede quindi di "preservare la fiducia nel percorso di riequilibrio dei conti pubblici e la riduzione del debito/Pil".

In un passaggio del suo intervento al 25esimo congresso di Assiom Forex, il governatore di Bankitalia ha sottolineato che "lo spread alto colpisce i conti pubblici, la capacità di sostegno all'economia, i risparmi delle famiglie, le banche e la loro possibilità di sostegno all'attività produttiva".



Lo spread alto, ha quindi aggiunto Visco, "aggrava lo squilibrio dei conti pubblici, pregiudica la capacità della politica di bilancio di sostenere l'economia, comprime le risorse disponibili per gli investimenti in infrastrutture". Inoltre, ha continuato, "incide negativamente sui risparmi, determina perdite in conto capitale per gli investitori istituzionali, quali assicurazioni e fondi pensione, e per le banche e le condizioni di finanziamento sui mercati. Ne risente la capacità di fornire credito al settore privato".



"Questo circolo vizioso - ha concluso il governatore - è frenato dalla durata media relativamente elevata del debito pubblico, dalle condizioni espansive della politica monetaria, dai livelli di patrimonializzazione delle banche. Fattori favorevoli che possono però risultare insufficienti in presenza di movimenti repentini dei mercati finanziari, un rischio che abbiamo già sperimentato in passato".