Accelera la crescita dei prezzi dell'Rc auto a luglio. Secondo la consueta indagine "Iper" stilata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, il prezzo medio a luglio è stato di 416 euro, in aumento su base annua del 7,4% in termini nominali (+6,1% in termini reali), e "in accelerazione rispetto all'incremento annuo registrato a giugno (+6,2% in termini nominali, +5,4% in termini reali)".