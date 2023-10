RBC BlueBay spiega come diversificare i rischi e aumentare i rendimenti nei governativi

Dislocazioni di prezzo, diversificazione e un forte profilo di rendimento possono far svolgere un ruolo importante alle gestioni attive dei titoli di stato globali nell'asset allocation di portafoglio

In un contesto di rendimenti favorevoli, si profila un'opportunità per i gestori attivi di sfruttare la dislocazione del mercato globale dei titoli sovrani e generare considerevoli extra rendimenti. Lo sostiene Kaspar Hense, BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade team di RBC BlueBay Asset Management. Una convinzione che poggia su tre pilastri: gestione attiva, visione globale e l'attuale fase di mercato.

RENDIMENTI SU LIVELLI MAI VISTI NEGLI ULTIMI 15 ANNI

“Il reddito fisso è un'asset class che è stata trascurata, poiché i rendimenti si sono esauriti negli ultimi 30 anni marciando verso lo zero. Ma ora, i gestori di portafoglio con il giusto approccio possono ricavare un significativo extra rendimento rispetto al benchmark”, riferisce Hense. Oggi i rendimenti dei benchmark del reddito fisso, sia dei titoli societari che dei governativi, sono su livelli mai visti negli ultimi 15 anni (vedi il grafico Figure 1). E, come nell'azionario, gli ingredienti importanti per ricavare l'extra rendimento sono il giusto set di opportunità, dispersione, analisi proprietaria e solida costruzione del fondo e gestione del rischio.

UNA SERIE DI OPZIONI A DISPOSIZIONE

“Oltre al sottopeso o al sovrappeso, gli investitori attivi in reddito fisso hanno una serie di strumenti a loro disposizione. Per esempio adeguando la duration di portafoglio, incluso assumersi i rischi associati al cambiamento delle forma della curva dei rendimenti. Oppure assumendo o sterilizzando il rischio nella valuta o nel tasso di interesse delle singole obbligazioni” riferisce il gestore di RBC BlueBay AM. Inoltre, comprendere le condizioni di liquidità e di trading oltre all'uso selettivo dei derivati, può proteggere o creare esposizioni che aiutano a isolarsi dalla volatilità macro.

UNA VISIONE GLOBALE PER AUMENTARE LE OPPORTUNITA'

Espandere l'universo di investimento consente ai gestori di portafoglio di scegliere le occasioni più interessanti e di trarre vantaggio dai diversi regimi economici. L'universo delle obbligazioni sovrane globali comprende 45 paesi e 27 valute, anche se Stati Uniti, zona euro, Giappone, Cina e il Regno Unito rappresentano il 90% delle emissioni. In media questa asset class vanta un rating AA o un gradino sopra l'attuale rating AA- del Regno Unito e rende il 5,4% con copertura della sterlina, cioè 112 punti base in più rispetto al titolo di stato a 10 anni del Regno Unito (al 31 luglio 23).

APPROFITTARE DELLE ATTUALI DISLOCAZIONI

Il Covid ha avuto un effetto drastico sul commercio globale e sull'inflazione e si è tradotto in ampie divergenze nelle prospettive per le singole economie. Oggi c'è una marcata differenza nei tassi tra mercati emergenti, che si sono mossi per prima nel rialzo dei tassi, il Regno Unito e gli Stati Uniti, che sono prossimi ai picchi del ciclo, e il Giappone, ancora nel pieno del controllo della curva dei rendimenti. Dopo oltre 10 anni si vedono curve dei rendimenti con opportunità di breve, di lungo e di valore relativo.

FAVORITO UN POSIZIONAMENTO ATTIVO NEL REDDITO FISSO

“I rendimenti a breve termine sono guidati dai tassi di interesse, ma a lungo termine sono le aspettative economiche e quelle relative alla politica monetaria e fiscale a indirizzare i rendimenti. Ciò, a sua volta, determina rating e rendimenti a livelli diversi, poiché la qualità del credito influisce sulla domanda” spiega Hense. Un'inflazione più elevata limita le prospettive di crescita perché implica una politica monetaria più restrittiva. A sua volta, questa crescita limitata mette pressione sul debito in percentuale del PIL, poiché la crescita del PIL non può agire per compensare il debito totale in circolazione. Tutto questo favorisce un posizionamento attivo nel reddito fisso mentre i paesi cercano di gestire il proprio debito e sostenere la crescita.

UN RUOLO IMPORTANTE PER I TITOLI DI STATO

“Riteniamo che queste dislocazioni offrano un set di opportunità strutturalmente elevato per qualche tempo. Questo, combinato con il duplice vantaggio offerto dalla diversificazione e da un forte profilo di rendimento, può far svolgere un ruolo importante alle gestioni attive dei titoli di stato globali nell'asset allocation di portafoglio”, conclude il manager di RBC BlueBay Asset Management.

Contenuto a cura di Financialounge.com