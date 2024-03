RBC BlueBay AM: un approccio attivo resta cruciale per investire sui corporate bond USA

A settembre grande afflusso di emissioni di obbligazioni societarie statunitensi in un contesto di dispersione elevata per effetto sia delle opinioni dei funzionari della Federal Reserve che degli operatori di mercato

A settembre i mercati delle obbligazioni societarie statunitensi hanno registrato un'accelerazione delle emissioni: le aziende investment grade (IG) si sono affrettate a finanziarsi sul mercato prima di possibili ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

A SETTEMBRE NUOVE EMISSIONI PER 156 MILIARDI DI DOLLARI

“I potenziali emittenti stanno diventando sempre più attenti e osservano l'andamento dei rendimenti e della volatilità degli spread in un contesto di relativa incertezza, mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno”, commenta Andrzej Skiba, Head of US Fixed Income di RBC BlueBay Asset Management. Nonostante il rallentamento alla fine del mese, settembre ha accumulato emissioni complessive superiori a quelle dello stesso periodo del 2022. “Nel corso del mese di settembre, il totale delle emissioni investment grade e high yield è stato di circa 156 miliardi di dollari, di cui 133 miliardi IG e 23 miliardi HY, con un incremento di 66 miliardi di dollari rispetto allo stesso mese dell'anno precedente quando le emissioni ammontarono complessivamente a circa 90 miliardi di dollari, di cui 83 miliardi IG e 7 miliardi high yield”, riferisce Skiba.

LIVELLO DI PREMIO DELLO SPREAD

Dopo una stagione estiva con volumi di emissioni tipicamente meno significativi, i mercati stanno assorbendo piuttosto bene questo grande afflusso di nuovi bond. “Di solito, gli investitori potrebbero aspettarsi un certo livello di premio di spread acquistando sul primario. È interessante notare che questi premi sugli spread sono evaporati nel contesto dell'offerta abbondante di settembre, con le obbligazioni primarie su livelli superiori a quelli in circolazione sul mercato secondario”, spiega il manager di RBC BlueBay AM.

VALORE NEI RENDIMENTI ALL-IN

Secondo Skiba, questo indica un mercato del credito che si aspetta in modo convinto un atterraggio morbido nelle prossime fasi di questo ciclo e che gli operatori di mercato ritengono che i fondamentali del credito rimangano forti. “Suggerisce inoltre che, sebbene gli spread siano relativamente contenuti, gli investitori ritengono che i rendimenti all-in mostrino ancora valore per un carry trade interessante”, aggiunge il manager.

UPGRADE E DECLASSAMENTI DI RATING

Dal punto di vista dei fondamentali, da inizio anno nel mercato del credito investment grade le promozioni hanno superato i declassamenti (rispettivamente 102 e 84). Nel mercato delle obbligazioni high yield, invece, se è vero che i declassamenti abbiano superato gli upgrade, i tassi di copertura degli interessi e la redditività delle società rimangono elevati rispetto alle medie storiche in questo segmento: una conferma ulteriore della solidità del credito.

GUARDANDO AVANTI

Le obbligazioni societarie offrono i rendimenti complessivi più elevati da oltre un decennio, e gli investitori nel reddito fisso sono desiderosi di assicurarsi questi tassi di mercato. Allo stesso tempo, l'ondata di dati economici solidi ha attenuato le preoccupazioni circa un atterraggio duro dell'economia. “Nonostante l'incertezza riguardo alla crescita, all'inflazione e alle politiche monetarie, ci sono rendimenti e flussi cedolari (carry) interessanti per compensare i molti pericoli futuri: gli investitori si concentreranno sempre più sulla politica monetaria che si muove verso l'allentamento”, sottolinea il manager di RBC BlueBay AM.

IL DINAMISMO DI UN APPROCCIO ATTIVO

In questo contesto, Andrzej Skiba resta attento e ricerca valore relativo e la forza nei fondamentali nelle operazioni a cui partecipa, sia sul mercato delle nuove emissioni che nel secondario. “Il dinamismo di un approccio attivo sarà di fondamentale importanza nei prossimi mesi poiché la dispersione delle opinioni, sia dei funzionari della Federal Reserve che degli operatori di mercato, rimane elevata e i potenziali risultati degli investimenti possono essere molto vari”, conclude l'Head of US Fixed Income di RBC BlueBay Asset Management.

Contenuto a cura di Financialounge.com