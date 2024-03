Pubblica amministrazione, nei prossimi 5 anni turnover per 682mila dipendenti pubblici

Tra il 2024 e il 2028 ci saranno nella pubblica amministrazione 681.800 nuovi ingressi a fronte di uscite per il pensionamento.

Inoltre, si prevedono ingressi aggiuntivi al turnover per 60.500 unità. È quanto emerge dal Rapporto "Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine", realizzato da Excelsior con Unioncamere. Il settore pubblico a causa dell'elevata età media del personale è quello con il tasso di sostituzione atteso nei prossimi anni più elevato. A fronte di un valore medio di replacement di poco inferiore al 12%, il pubblico impiego supera il 20% (10,4% per i dipendenti privati).