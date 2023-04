Protesta a Torino, Landini: "Parte il percorso verso la mobilitazione"

Il leader della Cgil Maurizio Landini, a Torino per la manifestazione degli edili, ha detto che l'occasione è il punto di partenza verso la mobilitazione.

"Questa non è una semplice protesta - ha spiegato - ma è proprio una rivendicazione per cambiare linea e per realizzare quegli obiettivi che servono per le riforme del nostro Paese e credo che ci sia bisogno di avviare una grandissima campagna di assemblee di confronto in tutti i luoghi di lavoro e quindi penso che il mese di aprile debba essere quello in cui si attiva questo percorso verso la mobilitazione. Ne stiamo discutendo insieme a Cisl e Uil".