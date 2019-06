Protesta del pubblico impiego, Landini: "Politiche sbagliate"

Nel giorno in cui i lavoratori del pubblico impiego scendono in piazza, i sindacati chiedono al governo un cambiamento di rotta. "Bisogna invertire la tendenza - dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini - e modificare le politiche sociali, che sono sbagliate. Se il governo vuole cambiare, ha bisogno dei lavoratori. Ad oggi non hanno invertito la tendenza di questi anni". Landini non esclude lo sciopero generale in autunno.