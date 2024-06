Procedura d'infrazione: cos'è e quali conseguenze per l'Italia

L'ultima in ordine cronologico ricevuta dall'Italia è quella relativa al deficit eccessivo, chiamata anche Edp. Dal 1° gennaio 2024, dopo lo stop imposto dal Covid, è tornato in vigore il Patto di Stabilità che prevede che il deficit degli stati membri non possa superare il 3% così come il debito non possa sforare il tetto del 60% sul Pil.