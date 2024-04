Ponti di primavera, in arrivo una stangata da 780 milioni

https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/ponti-di-primavera-in-arrivo-stangata_80989300-202402k.shtmlI ponti di primavera costeranno agli italiani circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno a causa dei forti aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico e dei trasporti, con un aggravio di spesa da 780 milioni di euro sul 2023.

"A pesare sui ponti saranno quest'anno i rincari che stanno interessando tutto il comparto turistico, e che toccano ogni aspetto delle vacanze: i pacchetti vacanza, ad esempio, hanno registrato nell'ultimo mese un aumento del +8,2% su base annua, ma sensibili rincari riguardano anche gli alberghi, che hanno ritoccato le tariffe del +6,9%, e gli alloggi in altre strutture (b&b, case vacanza, ecc.), che segnano un +8,4% su anno. Proibitivo spostarsi in aereo: i voli nazionali aumentano del 19,1% rispetto al 2023, quelli europei del 16,5%, +7,3% i voli internazionali. Non andrà meglio a chi sceglie il treno: i biglietti rincarano dell'8%, mentre autobus e pullman salgono del 4%. Chi si sposterà in auto dovrà fare i conti con gli ultimi rialzi dei carburanti: la verde è aumentata del +8,3% da inizio anno, con un pieno che costa circa 7,5 euro in più", emerge dall'analisi di Assoutenti.

"I ponti di primavera costeranno così agli italiani circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno, determinando a parità di consumi una stangata da circa 780 milioni di euro su chi si metterà in viaggio nei prossimi giorni", afferma il presidente Gabriele Melluso.

I rincari voce per voce Ecco i rincari voce per voce rispetto allo scorso anno: pacchetti vacanza +8,2%; alberghi e motel +6,9%; alloggio in altre strutture +8,4%; parcheggi +2,4%; pedaggi +1,9%; treni +8,0%; pullman +4.0%; voli nazionali +19,1%; voli europei +16,5%; voli internazionali +7,3%; parchi di divertimento +4,0%: musei, monumenti storici +3,7%; ristoranti +3,8%; bar +3,2%; gelaterie +3,9%; fast food +3,8%.