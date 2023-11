Pnrr, via libera della Commissione Ue alla revisione del Piano | Meloni: "Altri 21 miliardi per la crescita"

Il Piano di ripresa e resilienza italiano ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni) e copre 66 riforme, sette in più rispetto a quello originale, e 150 investimenti. Lo ha annunciato l'esecutivo europeo. "Fieri del nostro lavoro, il governo mette a disposizione della crescita economica italiana altri 21 miliardi di euro", ha detto Giorgia Meloni .

Tgcom24

Ue: "Nel nuovo Pnrr italiano 66 riforme e 150 investimenti" Le 66 riforme previste sono sette in più rispetto al piano originale. Le misure, 145 tra nuove e modificate, "mirano a rafforzare le riforme chiave in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o potenziati vuole promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, come anche a promuovere la transizione verde e digitale. Questi investimenti riguardano settori come le energie rinnovabili, le filiere verdi e le ferrovie". E' quanto rende noto la Commissione nella sua valutazione positiva.

Meloni: "Come una seconda Manovra" Il governo mette così a disposizione "della crescita economica" italiana "altri 21 miliardi di euro", in pratica "una seconda Manovra economica". Ha commentato così il premier Giorgia Meloni davanti alle associazioni datoriali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi, spiegando che molte delle misure indirizzate alla crescita, alle infrastrutture e al sostegno del tessuto produttivo "sono state contemplate negli interventi riformulati del Pnrr" e non nella Legge di Bilancio che è "per forza di cose seria, responsabile". Si tratta di risorse "frutto della rimodulazione del piano in una ottica di efficientamento".

"Cambiati i progetti irrealizzabili" Alcuni progetti "irrealizzabili o non ammissibili" sono stati modificati e alcuni progetti in particolare degli enti locali, che rischiavano di non essere realizzati nei tempi, saranno finanziati tramite gli altri programmi europei e nazionali invece che con il Pnrr che ha tempistiche "molto più stringenti", ha spiegato ancora Giorgia Meloni.

Un lavoro di cui "il governo può essere fiero" La Meloni non nasconde la soddisfazione. "Abbiamo la conferma di aver fatto un lavoro di cui il governo può essere molto fiero. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso che avremmo fatto, siamo scesi nel concreto, abbiamo verificato le criticità e le abbiamo superate, abbiamo fatto in modo che tutti i soldi del Pnrr venissero spesi nei tempi e quindi abbiamo concentrato le risorse sulla crescita e la modernizzazione della nazione e mi pare che il risultato, sul quale in pochi scommettevano, dice che non era una scelta sbagliata", ha concluso il premier.